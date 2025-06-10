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11:27, 10 июня 2025Силовые структуры

В ФСБ России раскрыли деятельность психологических подразделений ВСУ

Бортников: Запад использует психологические подразделения ВСУ для разобщения СНГ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Глава ФСБ России назвал факторы дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Действующие в Вооруженных силах Украины (ВСУ) подразделения психологических операций задействованы в подрывной деятельности, направленной на разжигание межнациональных конфликтов на территории СНГ. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ Александр Бортников, выступая на совещании антитеррористических структур стран Содружества, передает РИА Новости.

По его словам, психологические войска «активно используют западные страны для разобщения братских народов в странах Содружества» и продвижения пропаганды для формирования экстремистской среды и насаждения террористических идей.

Бортников указал, что главари международных террористических организаций используют воюющих за Украину выходцев из стран Центральной Азии для дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве.

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