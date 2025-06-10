Бортников: Воюющих за Киев выходцев из Азии используют для дестабилизации в СНГ

Главари международных террористических организаций используют воюющих за Украину выходцев из стран Центральной Азии для дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ Александр Бортников, выступая на совещании антитеррористических структур стран Содружества, передает РИА Новости.

Для подрывных мероприятий задействуют участников боевых действий со стороны киевского режима. Силовые структуры СНГ в 2024 году предотвратили 550 преступлений террористического и экстремистского характера. Спецслужбы установили более 5,5 тысячи террористов, экстремистов и наемников, из которых к уголовной ответственности привлекли 1,5 тысячи человек.

Ранее в ФСБ России заявили, что украинские спецслужбы привлекают россиян к сотрудничеству, используя каналы связи через Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России). В ведомстве выяснили, что иностранные разведки чаще всего вербуют граждан на диверсионно-разведывательную деятельность через общение в этих мессенджерах.