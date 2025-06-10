Глава ФСБ Бортников: В 2024 году силовики предотвратили в СНГ 550 терактов

В 2024 году в странах СНГ силовики предотвратили 550 преступлений террористического и экстремистского характера. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, его слова приводит РИА Новости.

Спецслужбы стран СНГ установили более 5,5 тысячи террористов, экстремистов и наемников. Более 1,5 тысяч привлекли к уголовной ответственности.

Ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что инструкторы Главного управления разведки Министерства обороны Украины проводят подготовку военных и координируют их атаки в Африке.

