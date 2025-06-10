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12:59, 10 июня 2025Мир

В МИД рассказали о контактах с США по вопросам Ирана

Рябков: Россия находится в контакте с США по вопросам иранской ядерной программы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Россия находится в контакте с США по вопросам иранской ядерной программы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

По словам дипломата, в диалоге Москвы и Вашингтона есть три направления работы, одно из которых — международная тематика. «Здесь тоже есть свои крупные сюжеты. Ближний Восток, безусловно, дискуссии по тематике, связанной с иранской ядерной программой», — пояснил замминистра.

Ранее Рябков заявил,что третий раунд двусторонних консультаций России и США состоится очень скоро. При этом дипломат отметил, что о конкретных датах пока говорить рано.

Предыдущий раунд переговоров России и США по нормализации работы дипломатических представительств состоялся 10 апреля в Стамбуле.

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