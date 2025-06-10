В МИД высказались о возобновлении авиасообщения с США

Замглавы МИД Рябков: Россия добьется реакции США на предложения по авиасообщению

Россия добьется реакции США на предложения по возобновлению авиасообщения. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Трудности, наоборот, нас только мобилизуют. Мы будем добиваться от американцев более внятной реакции на наши предложения и в этой сфере», — отметил замглавы МИД.

По словам Рябкова, Москва также будет ожидать от Вашингтона ответа на предложения по возвращению конфискованной дипломатической собственности. Он добавил, что приближается третий раунд консультаций с США по раздражителям в отношениях, в ходе которого будет затронут «целый комплекс вопросов».

Ранее Рябков заявил, что новый раунд двусторонних консультаций России и США состоится «очень скоро».