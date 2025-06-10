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21:53, 10 июня 2025Мир

В Польше заявили о превосходстве российской избирательной системы

Myśl Polska: Избирательная система в Польше уступает российской
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kasia Strek / Reuters

Польская избирательная система уступает российской по непредвзятости и справедливости. Такое мнение выразили авторы портала Myśl Polska.

В статье критикуется метод д'Ондта, используемый в Польше на выборах в Сейм, провинциальные собрания, муниципальные советы и советы графств, который, как утверждают авторы, благоприятствует партиям с большими электоральными результатами.

«Политикам с Вислы следует реформировать избирательную систему в Польше, чтобы народ чувствовал, что если их кандидаты преодолеют избирательный порог, то они попадут в городской совет, уездный совет, в воеводское собрание», — подчеркивается в публикации.

Ранее доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин оценил шансы на сближения России и Польши при новом польском лидере. По его мнению, завершение конфликта на Украине может способствовать диалогу двух стран.

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