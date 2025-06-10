В Раде назвали причину отсутствия новых разработок дронов

Безуглая обвинила главкома ВСУ Сырского в блокировке разработок дронов

Развитие разработок дронов-перехватчиков блокируется со стороны Министерства обороны страны и главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Такое заявление сделала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Почему даже те благотворительные фонды, которые занимаются развитием дронов-перехватчиков, молчат о том, что развитие критического направления для защиты городов и обороны на фронте блокируется министерством обороны и главнокомандующим ВСУ?» — обвинила она Сырского в блокировке новых разработок.

Парламентарий обратила внимание на отсутствие каких-либо мер со стороны власти. По ее словам, система контроля в офисе президента Украины «дисфункциональна и фрагментирована».

Ранее Безуглая отметила, что быстрое отступление ВСУ в Сумской области вызвано попыткой командования и местных властей скрыть слабую подготовку обороны. По ее словам, это отступление — часть циничной схемы, организованной чиновниками и генералами.