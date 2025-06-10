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23:06, 9 июня 2025Россия

В России назвали условие для возможного удара по заводу концерна Renault

Депутат Ивлев предостерег Renault от производства БПЛА на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Если французский концерн Renault откроет завод по производству беспилотных летательных аппаратов на Украине, Россия будет иметь полное право нанести по нему удар. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

«Такой завод будет являться законной целью для ракетно-бомбового удара ВКС России», — считает Ивлев.

Он также указал на то, что Британия, Германия и Франция начали негласное соревнование — каждая из стран пытается поставить Киеву как можно больше вооружения, пока Россия продвигает мирные инициативы на переговорах в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что в скором времени автогигант Renault хочет наладить производство беспилотников на Украине. Позднее представители концерна заявили, что пока не приняли окончательное решение на этот счет.

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