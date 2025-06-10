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11:36, 10 июня 2025Экономика

В России отменили пошлины на некоторые товары из недружественных стран

В РФ отменили повышенные пошлины на лечебное питание из недружественных стран
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России отменили повышенные ввозные пошлины на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из недружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кабмин принял решение отменить повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на некоторые поставки из государств и территорий, предпринимающих меры, нарушающие экономические интересы России. Как отмечают в правительстве, решение принято ради обеспечения многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на рынке.

«Такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией», — отмечают в пресс-службе.

В апреле Минпромторг принял решение установить пошлины в размере 35 процентов на ввозимую из недружественных стран парфюмерно-косметической продукцию. Под ограничения попали духи, туалетная вода, косметические средства для ухода за кожей, средства для макияжа губ, средства для волос, а также пудра.

Вот это да!
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