В России заявили о возможности признания Азербайджаном новых регионов

РИА Новости: Россия надеется на признание Азербайджаном новых регионов и Крыма

Москва надеется на признание Азербайджаном Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей и Крыма за Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свой информированный источник.

«В связи с реакцией МИД Азербайджана на высказывания помощника президента России Владимира Мединского относительно Карабаха в Москве рассчитывают, что (...) в Баку будут (...) признавать справедливость российских подходов в контексте СВО и позиции о принадлежности нашей стране Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — заявил собеседник агентства.

Неназванный источник также заявил, что Москва исходит из союзнических отношений России и Азербайджана, которые закреплены договором от 22 февраля 2022 года между президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

Накануне МИД Азербайджана обвинил помощника президента России Владимира Мединского в том, что он искажает факты о конфликте в Нагорном Карабахе. В Баку также призвали российского чиновника не вмешиваться в вопросы вне своей компетенции.

Политолог Милан Лазович объяснил реакцию Баку тем, что для Азербайджана карабахский вопрос является чувствительным, а проблема его территориальной целостности после однодневной войны 2023 года — решенной.