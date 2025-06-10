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09:14, 10 июня 2025Экономика

В российских купатах нашли опасную бактерию

Mash: В купатах «Мясницкого ряда» нашли опасную бактерию листерию
Вячеслав Агапов

Фото: Timolina / Freepik

В купатах «Мясницкого ряда» нашли листерию. Об этом со ссылкой на исследование Роскачества сообщает Telegram-канал Mash.

Листерия — опасная бактерия, которая может поразить центральную нервную систему (ЦНС), вызвать менингит с энцефалитом и привести к летальному исходу.

Кроме того, в купатах «Останкино» обнаружили антимикробный препарат сульфаниламид. Превышение его дозировок может приводить к аллергии, тошноте, рвоте, невриту и проблемам с почками. В продукции «Ближние горки», «Слово мясника», «Ашан», «Мясницкий ряд» и «Рестория» также зафиксировали наличие каррагинана — в больших дозах этот стабилизатор может вызвать воспаление кишечника, разрушение слизистой, вздутие, язву и нарушить метаболизм сахара.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил в сосисках «Папа может» сальмонеллу. Наличие бактерий в продукции сосисок «Молочные» Останкинского мясокомбината подтвердили по итогам отбора проб в одной из торговых точек сети «Светофор» в Тверской области. Сосиски поставляли из города Гагарин в Смоленской области, где располагаются основные животноводческие и перерабатывающие мощности мясокомбината.

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