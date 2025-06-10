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14:23, 10 июня 2025Мир

В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после изнасилования подростка

В Северной Ирландии вспыхнули антимигрантские беспорядки после изнасилования
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

В городе Баллимина в Северной Ирландии вспыхнули антимигрантские беспорядки, поводом для которых послужило изнасилование девочки-подростка. Об этом сообщает Daily Mail.

«Несколько домов были сожжены во время антииммиграционного протеста в Баллимине после того, как два подростка румынского происхождения предстали перед судом по обвинению в попытке изнасилования местной девочки», — пишет издание.

Как утверждается, изначально мирная акция протеста, участники которой вышли с плакатами в защиту своих детей и их неприкосновенности, быстро переросла в беспорядки с возведением баррикад. По сообщениям местных жителей, протестующие бросали в прибывших полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью.

Оба подростка, подозреваемых в изнасиловании, отказались признать свою вину. Отмечается, что в суде им потребовался переводчик с румынского языка.

Ранее стало известно о беспорядках, вспыхнувших в Лос-Анджелесе после рейдом с целью выявления нелегальных мигрантов. Протестующие начали стычки с полицией и погромы. Представитель Белого дома счел происходящее мятежом.

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