В США задержали ученого из Китая за контрабанду биоматериалов

NYP: В аэропорту Детройта задержали ученого из КНР за контрабанду биоматериалов

В аэропорту Детройта задержали женщину-ученого из КНР из-за предполагаемой контрабанды биоматериалов и дачи ложных показаний. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

«Чэнсюань Хань была задержана в воскресенье после приземления в аэропорту Детройт Метрополитан рейсом из Шанхая», — говорится в сообщении.

Согласно судебным документам, по прибытии девушки в США пограничная служба обнаружила, что она отправила из Китая четыре посылки, «содержавшие биологический материал, связанный с круглыми червями».

Издание пишет, что Хань стала третьим исследователем, обвиненным в контрабанде биоматериалов в Мичиган за последние недели.

Ранее власти США задержали сотрудника американской разведки сержанта Корбейна Шульца, его обвинили в продаже секретной информации Китаю. Данные были связаны с системами вооружения США, которые передавались Тайваню для обороны.