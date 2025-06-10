Воробьев заявил о гениальности Люси Чеботиной

Артист Алексей Воробьев заявил, что певица Люся Чеботина гениальна

Актер и певец Алексей Воробьев высказался об исполнительнице Люсе Чеботиной в роли актрисы. Его цитирует сайт «Страсти».

«Когда человек настолько гениален, как Люся, пишет песни, выступает, поет божественно, чего от него ожидать?! Только то, что в кино он будет блистать», — заявил артист.

Ранее певец Юрий Лоза резко раскритиковал вокальные Клавы Коки и Люси Чеботиной, заявив, что «любая колхозница из села вам лучше споет». «Они просто гламурные курицы, которые в вокале ничего не понимают», — добавил он.