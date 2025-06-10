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11:11, 10 июня 2025Культура

Воробьев заявил о гениальности Люси Чеботиной

Артист Алексей Воробьев заявил, что певица Люся Чеботина гениальна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Актер и певец Алексей Воробьев высказался об исполнительнице Люсе Чеботиной в роли актрисы. Его цитирует сайт «Страсти».

«Когда человек настолько гениален, как Люся, пишет песни, выступает, поет божественно, чего от него ожидать?! Только то, что в кино он будет блистать», — заявил артист.

Ранее певец Юрий Лоза резко раскритиковал вокальные Клавы Коки и Люси Чеботиной, заявив, что «любая колхозница из села вам лучше споет». «Они просто гламурные курицы, которые в вокале ничего не понимают», — добавил он.

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