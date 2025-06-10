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13:36, 10 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил о вреде протеиновых батончиков

Врач Куцый: Богатое белком спортивное питание увеличивает нагрузку на печень
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Не все протеиновые батончики и богатые белком добавки хорошо переносятся, а некоторым людям нужно ограничить их употребление. О потенциальном вреде спортивного питания «Ленту.ру» предупредил анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Михаил Куцый.

Врач объяснил, что спортивное питание отличается от обычного прежде всего тем, что его главная задача — обеспечить организм достаточным количеством белка, основного строительного материала для мышц. Однако, по его словам, важно понимать, что резкое увеличение белка в рационе перестраивает метаболизм, а также увеличивает нагрузку на печень и почки.

«Если вы решили серьезно заняться спортом, увеличить физическую нагрузку или придерживаться высокопротеиновой диеты, я рекомендую предварительно оценить биохимические показатели организма — это поможет адаптировать рацион под индивидуальные особенности и избежать возможных рисков», — посоветовал Куцый.

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Если же у человека изначально есть особенности в работе желудочно-кишечного тракта, перед включением в рацион спортивного питания полезно будет проконсультироваться с гастроэнтерологом, считает врач.

Ранее колопроктолог, онколог, кандидат медицинских наук Станислав Романов раскрыл эффективную стратегию борьбы с запорами. В связи с этим первым шагом в лечении систематических нарушений опорожнения кишечника он назвал комплексное обследование, включающее колоноскопию.

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