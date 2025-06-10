Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных о расположении ПВО на Украине

Зеленский: Венгрия собирала данные о расположении ПВО в Закарпатской области

Венгрия собирала данные о расположении украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) в Закарпатской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Valasz online.

«Военные вопросы задавались в 2024-25 годах. Последняя передача информации состоялась 25 марта этого года. Зачем нужно было искать наши уязвимые места в районе украинско-венгерской границы? Зачем венграм нужна была информация о том, где мы разместили там зенитно-ракетный комплекс С-300? Потому что это было то, что их интересовало», — отметил Зеленский.