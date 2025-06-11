Данные об усилении мер безопасности из-за угрозы терактов в День России оказались фейком

Сообщения об угрозе терактов в День России в ряде регионов не подтвердились

Распространившиеся в сети фото указов глав ряда регионов об усилении мер безопасности в связи с угрозой террористических актов в День России являются фейком.

Один из указов якобы подписан губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В тексте говорится, что в связи с возросшей угрозой вмешательства третьих лиц с возможной целью осуществления террористических актов во время проведения мероприятий, посвященных Дню России, будут усилены меры безопасности. Ложный документ имеет номер 116 и датируется 9 июня 2025 года, он рассылается в чат-боты региональных сообществ.

На сайте правительства Нижегородской области такого документа среди указов губернатора найти не удалось. Последний указ Никитина опубликован 2 июня под номером 112. Кроме того, в настоящих документах одним из пунктов указывается: «Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию». Здесь же этого нет. Между тем пресс-служба правительства региона предупредила о фейковых сообщениях, которые рассылаются от лица губернатора. Мошенники распространяют поддельный указ о метрах безопасности ко Дню России и также рассылают фальшивое сообщение якобы из Telegram-канала Глеба Никитина об усиленном контроле на въезде в Нижегородскую область. Сообщение, очевидно, подделали с помощью фоторедактора. Подобных постов в аккаунте Никитина нет.

Аналогичный документ якобы от лица властей распространился и в Свердловской области от имени врио губернатора Дениса Паслера. У ложного документа номер № 216-УТ, он датируется 9 июня 2025 года. На сайте правительства также не удалось найти такой указ от имени главы региона, последний датируется 26 мая. Кроме того, последним пунктом в каждом официальном указе главы региона всегда значится — «Настоящий указ опубликовать на Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области». В фейковом документе, помимо прочего, говорится, что полиции якобы поручено задерживать грузовые автомобили на срок от 24 до 72 часов для проверки подозрительных грузов. Telegram-канал «Антитеррор Урал» предупредил, что это фейк. Там подчеркнули, что нормативно-правовые акты размещаются на официальных ресурсах.

Информация об усилении мер безопасности из-за угрозы терактов в Нижегородской и Свердловской областях получила распространение в российских СМИ, ряд региональных изданий выпустили материалы с опровержением этих данных — kp.ru, aif.ru, «Нижний Сейчас», «НТА Приволжье».

Информация об усилении мер безопасности в связи с угрозой террористических актов в День России в ряде регионов оказалась фейком. Представленные фото указов губернаторов являются подделкой, официальные заявления властей о каких-либо ограничениях не размещались.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».