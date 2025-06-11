Мужчины накачали наркотиками и изнасиловали двух девочек в Москве

В Москве арестовали мужчин за изнасилование девочек, накачанных наркотиками

В Москве арестовали двух мужчин за изнасилование несовершеннолетних подруг, накачанных наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, 6 июня мужчины в припаркованной машине, а потом в квартире уговорили девочек употребить наркотики, после чего надругались над ними.

После произошедшего потерпевшие обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статьям о склонении несовершеннолетних к потреблению наркотических средств, незаконном сбыте наркотиков, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что СК раскрыл дело о групповом изнасиловании девушки в Москве.