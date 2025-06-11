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14:20, 11 июня 2025Силовые структуры

Мужчины накачали наркотиками и изнасиловали двух девочек в Москве

В Москве арестовали мужчин за изнасилование девочек, накачанных наркотиками
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Москве арестовали двух мужчин за изнасилование несовершеннолетних подруг, накачанных наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, 6 июня мужчины в припаркованной машине, а потом в квартире уговорили девочек употребить наркотики, после чего надругались над ними.

После произошедшего потерпевшие обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статьям о склонении несовершеннолетних к потреблению наркотических средств, незаконном сбыте наркотиков, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что СК раскрыл дело о групповом изнасиловании девушки в Москве.

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