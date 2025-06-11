Городской транспорт в Москве начал ездить в четыре раза быстрее

Shot: Городской транспорт в Москве начал ездить в четыре раза быстрее

Московский городской транспорт начал ездить в четыре раза быстрее благодаря специальным выделенным полосам. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Выделенные полосы находятся в разных районах города, сейчас по ним проходит 85 процентов автобусных и электробусных маршрутов. Общая протяженность полос составляет 500 километров. Помимо городского транспорта, ими пользуются экстренные службы: пожарные, скорая помощь и другой спецтранспорт.

До конца 2026 года в городе планируют ввести еще 40 километров выделенных полос. Отмечается, что они помогают не только быстрее достигнуть места назначения, но и снизить аварийность в среднем на 25 процентов.

Ранее в Москве изменилась стоимость билетов на проезд в городском транспорте. Теперь разовая поездка на метро, МЦК, МЦД на территории столицы, наземном городском пассажирском транспорте по билету «Кошелек» на карте «Тройка» составляет 67 рублей, а в пригороде — 90 рублей.