Лисы захватили новый офис Google и начали испражняться на этажах

В Лондоне лисы начали рыть норы на крыше нового офиса Google

В Лондоне лисы захватили крышу новой штаб-квартиры Google. Об этом пишет The Guardian.

На крыше еще не открытого офиса компании обустроили огромный сад. В нем планировали развести пчел, бабочек и летучих мышей. Вместо них в саду появились лисы. По данным источника издания, борьба с ними ведется уже три года.

Хищники начали рыть нору на ухоженной территории, а один из них стал бегать по этажам и испражняться. «Никто не смог ее [лису] поймать», — отметил собеседник издания. При этом он добавил, что животные тревожат строителей, но не мешают возведению здания.

Содиректор лондонской фирмы по борьбе с вредителями EcoCare Мош Латифи объяснил, что лисы часто появляются на стройках, поскольку могут питаться там крысами и едой, оставленной рабочими. Чтобы избавиться от них, нужно убирать еду из открытого доступа, надежно оградить крышу и закрыть любые дыры.

В 2013 году Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) столкнулся с похожей проблемой. Семья лисиц поселилась на крыше их штаб-квартиры в американском городе Менло-Парк. Звери настолько понравились работникам, что для них создали специальные аккаунты в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полчища крыс захватили строящуюся атомную электростанцию. По словам строителей, число грызунов увеличилось настолько, что они перестали бояться людей.

