Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:34, 11 июня 2025Из жизни

Лисы захватили новый офис Google и начали испражняться на этажах

В Лондоне лисы начали рыть норы на крыше нового офиса Google
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Globallookpress.com

В Лондоне лисы захватили крышу новой штаб-квартиры Google. Об этом пишет The Guardian.

На крыше еще не открытого офиса компании обустроили огромный сад. В нем планировали развести пчел, бабочек и летучих мышей. Вместо них в саду появились лисы. По данным источника издания, борьба с ними ведется уже три года.

Хищники начали рыть нору на ухоженной территории, а один из них стал бегать по этажам и испражняться. «Никто не смог ее [лису] поймать», — отметил собеседник издания. При этом он добавил, что животные тревожат строителей, но не мешают возведению здания.

Материалы по теме:
«Его зубы — это два ножа» Польша объявила войну бобрам. Чем звери, которых обожает интернет, помешали целой стране?
«Его зубы — это два ножа»Польша объявила войну бобрам. Чем звери, которых обожает интернет, помешали целой стране?
25 сентября 2024
«У нас снова Чернобыль» Европу захватывают тысячи радиоактивных кабанов. Их облучили ядерные бомбы времен холодной войны
«У нас снова Чернобыль»Европу захватывают тысячи радиоактивных кабанов. Их облучили ядерные бомбы времен холодной войны
30 мая 2024
Полчища гигантских крыс захватили второй по населению город Британии. Почему для борьбы с грызунами понадобилась помощь военных?
Полчища гигантских крыс захватили второй по населению город Британии.Почему для борьбы с грызунами понадобилась помощь военных?
20 апреля 2025

Содиректор лондонской фирмы по борьбе с вредителями EcoCare Мош Латифи объяснил, что лисы часто появляются на стройках, поскольку могут питаться там крысами и едой, оставленной рабочими. Чтобы избавиться от них, нужно убирать еду из открытого доступа, надежно оградить крышу и закрыть любые дыры.

В 2013 году Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) столкнулся с похожей проблемой. Семья лисиц поселилась на крыше их штаб-квартиры в американском городе Менло-Парк. Звери настолько понравились работникам, что для них создали специальные аккаунты в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полчища крыс захватили строящуюся атомную электростанцию. По словам строителей, число грызунов увеличилось настолько, что они перестали бояться людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Сербии решил поддержать Украину

    Фетисов оценил игру Путина в хоккей

    Звезда «Мастера и Маргариты» снялась в клипе солиста Rammstein

    Зеленский призвал обвалить цены на российскую нефть

    Дачников призвали срочно закопать банан на участке с одной целью

    Жена Овечкина похвасталась фигурой в бикини

    Названы возможные сроки дефолта в США

    Олег Басилашвили высказался о завершении актерской карьеры

    Городской транспорт в Москве начал ездить в четыре раза быстрее

    В России предложили изменить уголовную ответственность за изнасилование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости