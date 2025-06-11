Май 2025-го стал одним из самых жарких в истории

Copernicus: Май 2025 года стал вторым самым жарким в истории

Минувший май стал вторым самым жарким маем в истории наблюдений. Об этом говорится в исследовании службы Copernicus Climate Change Service (C3S), передает Guardian.

В мае 2025-го средняя глобальная температура поверхности планеты достигла 15,79 градусов Цельсия — на 0,53 градуса выше, чем средний показатель в мае с 1991 по 2020 год.

Из-за высоких температур многие европейские страны столкнулись с засухой, скудным урожаем и угрозой нехватки воды в том случае, если летом также будет наблюдаться недостаток осадков. Весна также оказалась суше нормы для южных регионов России, Украины, Турции, Северной и Южной Америки, Центральной Азии, юга Австралии и Африки. Кроме того, в мае температура поверхности моря в Северо-Восточной Атлантике достигла рекордно высокого уровня.

При этом месяц оказался на 1,4 градуса теплее средней температуры доиндустриального периода с 1850 по 1900 год. Тем самым май прервал череду из 21 месяца, средняя температура в которые была выше доиндустриальных показателей более чем на 1,5 градуса — планка, которую страны стремятся не превышать ради сохранения планеты. Однако ученые предупреждают, что такое снижение температуры временное, так как глобальное потепление продолжает прогрессировать.

Ранее 15 российских регионов предупредили об аномальной жаре в ближайшее время. Температура может превысить климатическую норму на 6-11 градусов.