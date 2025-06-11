Мединский предложил отправить Рютте учебник, чтобы тот выучил историю Украины

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский предложил отправить генеральному секретарю НАТО Марку Рютте учебник, чтобы тот выучил историю Украины. Его слова передает ТАСС.

Мединский прокомментировал заявление Рютте о том, что России следует сменить команду переговорщиков, потому что ее возглавляет «какой-то историк», который «читает лекцию об истории Украины XII века».

«Я знаю, что господин Рютте изучал историю в университете, но я бы обязательно ему послал предыдущий школьный учебник истории Средневековья, потому что из него он точно бы узнал, что в XII веке Украины не было», — сказал он.

Ранее Мединский заявил, что неготовность украинского руководства к компромиссам на переговорах с Москвой приведет лишь к большим территориальным потерям для Киева. Он подчеркнул, что Россия стремится к миру, но будет вынуждена отвечать, если Украина продолжит преследовать национальные интересы других стран.