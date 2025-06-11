Во Вьетнаме невеста получила в приданое 100 хищных мусангов

Во Вьетнаме невеста получила от родителей в приданое сотню самок мусангов. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Мусанги очень высоко ценятся во Вьетнаме. За окотившуюся самку дают около 18 миллионов донгов (54 тысячи рублей), за беременную — до 27 миллионов донгов (81 тысячу рублей). Суммарная стоимость мусангов, полученных девушкой в подарок, составляет около 1,8 миллиарда донгов (5,4 миллиона рублей).

Кроме животных, родители подарили невесте 25 лян золота (примерно 938 граммов), 500 миллионов донгов наличными (1,5 миллиона рублей), акции на сумму 300 миллионов донгов (900 тысяч рублей), семь объектов недвижимости и другие ценности.

Родственники жениха также заплатили родственникам невесты выкуп, состоящий из 10 лян золота, 200 миллионов донгов наличными (600 тысяч рублей) и украшения с бриллиантами.

По словам отца невесты, он не знает, будет ли девушка разводить мусангов сама или продаст их, но полностью поддержит оба решения.

В Юго-Восточной Азии испражнения мусангов используют для приготовления копи-лувака — особой разновидности кофе. Для этого зверьков кормят кофейными зернами и ждут, пока они преодолеют их желудочно-кишечный тракт. Копи-лувак делают из зерен, которые мусангам не удалось переварить до конца.

Ранее сообщалось, что в Индии жених отменил свадьбу из-за приданого невесты. Он ожидал, что в нем будет мотоцикл и золотая цепочка, а их не оказалось.