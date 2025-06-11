Публично оскорблявший россиянок приезжий студент обмочился при задержании и попал на видео

Оскорблявший россиян в Саранске студент-иностранец обмочился при задержании

В столице Мордовии Саранске публично оскорблявший россиянок иностранный студент обмочился при задержании и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Саранск. Происшествия».

На выложенных в сети кадрах иностранец пристает к прохожим, заявляет о намерении помочиться в рот жительницам РФ, а затем оскорбляет горожан из окна авто. На следующем видео показано, как блогера задерживают силовики. Когда мужчину поднимают с земли, на его штанах видно крупное мокрое пятно.

Известно, что студента, который оскорбил жителей Саранска, доставили в отдел полиции. Ему аннулировали вид на жительство. Иностранный гражданин обязан покинуть Россию в течение 15 дней.

Ранее сообщалось, что Узбекистан заявил о грубом отношении к своим гражданам в России. Поводом послужили действия силовиков во время рейда по выявлению нелегальных мигрантов.