Узбекистан заявил о грубом отношении к своим гражданам в России. В Ташкенте считают, что их не уважают. Что ответила Москва?

Захарова сообщила о внимательном рассмотрении ноты Узбекистана в отношении РФ

В Узбекистане обеспокоены отношением к своим гражданам в России. Накануне МИД страны направил российским коллегам ноту протеста, выразив недовольство в связи с проверками граждан республики.

По словам пресс-секретаря ведомства Ахрора Бурханова, граждане Узбекистана жалуются на неправомерные проверки, неуважительное и грубое отношение к себе. Бурханов указал, что подобные случаи не соответствуют дружественным отношениям между странами. Он призвал принять меры по их предотвращению.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Москве указали на дружбу между странами и пообещали изучить проблему

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва внимательно изучит содержание направленной Ташкентом ноты. Данное обращение узбекистанских партнеров доводится до компетентных инстанций, подчеркнула она, добавив, что полученные объективные сведения будут переданы Ташкенту позже.

Как водится между союзниками, разговор идет откровенный, и любой сигнал тщательно рассматривается. (...) С Узбекистаном нас связывают прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства, и ко всем темам наших двусторонних связей мы подходим под этим углом зрения Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Во время одной из проверок к иностранцам применили физическую силу

Несколько дней назад в Москве произошел резонансный случай, указали в представительстве узбекского Агентства по внешней трудовой миграции в России. Там сообщили, что 8 июня во время проверки сотрудники ОМОН «применили физическую силу к иностранным гражданам, временно осуществляющим трудовую деятельность» в стране.

В результате были задержаны до шести человек — у них выявили проблемы с документами.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Тогда же Baza сообщала о рейде по выявлению нелегальных мигрантов в общежитии для граждан СНГ. Его провели силовики на одном из объектов Минобороны. Очевидцы рассказывали, что проверка «была жесткой». Так, тех, кто медлил с выполнением просьб сотрудников ОМОН, подгоняли пинками и подзатыльниками.

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года в России начали ужесточать миграционное законодательство. В частности, в отношении иностранцев ввели режим спецвысылки, а также установили статус нежелательного пребывания

Недовольство Ташкента усилилось в последние месяцы

В начале мая российского посла в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД республики, как сообщалось, из-за нарушения прав узбекских граждан на территории России.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

«Подобные действия являются нарушением прав и свобод узбекских граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории России, которые должны обеспечиваться законами страны пребывания», — было указано в отчете МИД Узбекистана.

Тогда российскую сторону призывали тщательно изучить данный вопрос и довести информацию до компетентных органов.