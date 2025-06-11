Студента-медика выслали из России из-за его видео о женщинах

В Саранске иностранца лишили вида на жительство за оскорбление женщин

В Саранске 29-летнего студента из Узбекистана лишили вида на жительство за оскорбление местных женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Мордовии.

Сотрудники полиции и ФСБ задержали молодого человека 10 июня. Поводом стало видео, размещенное в социальных сетях. В нем иностранец нецензурно оскорбляет женщин и всех жителей города.

Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране. В результате вид на жительство иностранному гражданину аннулировали. Он обязан покинуть Россию в течение 15 дней.

Известно, что студент учился на пятом курсе медицинского факультета МГУ имени Н. П. Огарева.

Ранее сообщалось, что россиянка получила суровый приговор за банковские переводы.