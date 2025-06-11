Россиянка получила суровый приговор за банковские переводы

В Херсонской области россиянка села на 12 лет за госизмену

Херсонский областной суд приговорил 42-летнюю гражданку России и Украины Ольгу Гульчак к 12 годам колонии общего режима за государственную измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что женщина была противником проведения СВО и в августе и сентябре 2023 года перевела деньги на банковский счет, который использовался для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). На полученные деньги покупались медикаменты и военное снаряжение.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинца, планировавшего подрыв в Новгородской области. Мужчина получил задание взорвать машину общественного деятеля, отслужившего в зоне СВО.