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12:53, 11 июня 2025Силовые структуры

Россиянка получила суровый приговор за банковские переводы

В Херсонской области россиянка села на 12 лет за госизмену
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Херсонский областной суд приговорил 42-летнюю гражданку России и Украины Ольгу Гульчак к 12 годам колонии общего режима за государственную измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что женщина была противником проведения СВО и в августе и сентябре 2023 года перевела деньги на банковский счет, который использовался для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). На полученные деньги покупались медикаменты и военное снаряжение.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинца, планировавшего подрыв в Новгородской области. Мужчина получил задание взорвать машину общественного деятеля, отслужившего в зоне СВО.

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