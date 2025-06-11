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23:37, 10 июня 2025Россия

Уникальное природное явление в России попало на видео

Жители российских регионов поделились кадрами «клубничной луны» в небе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Видео: Telegram / Shot

Пользователи социальных сетей поделились кадрами необычного природного явления — «клубничной луны», взошедшей над несколькими регионами России. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Как отмечают в соцсетях, запечатленное на видео природное явление можно наблюдать всего лишь раз в 18 лет. Луна в такой завораживающей раскраске располагается над горизонтом ниже обычного. Именно поэтому она и приобретает такой характерный красноватый оттенок. Своей полной фазы луна достигнет завтра в 10:44 по московскому времени, говорится в публикации.

Ранее ученые назвали причину появления кровавой луны. Ее эффект возникает, когда спутник оказывается полностью в тени от Земли. Атмосферные частицы начинают пропускать более длинные красные лучи, которые придают Луне характерный оттенок.

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