Уникальное природное явление в России попало на видео

Жители российских регионов поделились кадрами «клубничной луны» в небе

Видео: Telegram / Shot

Пользователи социальных сетей поделились кадрами необычного природного явления — «клубничной луны», взошедшей над несколькими регионами России. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Как отмечают в соцсетях, запечатленное на видео природное явление можно наблюдать всего лишь раз в 18 лет. Луна в такой завораживающей раскраске располагается над горизонтом ниже обычного. Именно поэтому она и приобретает такой характерный красноватый оттенок. Своей полной фазы луна достигнет завтра в 10:44 по московскому времени, говорится в публикации.

Ранее ученые назвали причину появления кровавой луны. Ее эффект возникает, когда спутник оказывается полностью в тени от Земли. Атмосферные частицы начинают пропускать более длинные красные лучи, которые придают Луне характерный оттенок.