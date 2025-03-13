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09:34, 13 марта 2025Наука и техника

Названа причина появления кровавой луны

ScienceAlert: 14 марта жители Земли увидят кровавую луну
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетЛунное затмение:

Фото: Juliane Sonntag / Globallookpress.com

14 марта жители Земли впервые за два с половиной года смогут наблюдать необычное астрономическое явление — кровавую луну. В этот день спутник Земли окрасится в красноватый оттенок, причина которого заключается в механизмах полного лунного затмения, сообщает ScienceAlert.

Для россиян лунное затмение начнется в 6:57 утра по московскому времени, а его максимум наступит в 9:59. В Москве оно будет незаметно, так как Луна зайдет за горизонт около 7 утра. Лучшие условия для наблюдения — на Чукотке и Камчатке, где спутник останется видимым на протяжении всего явления.

Эффект кровавой луны возникает, когда Луна полностью оказывается в тени Земли. Хотя Земля и закрывает Луну от прямых солнечных лучей, часть света все же проходит через земную атмосферу, преломляясь и рассеиваясь. Атмосферные частицы рассеивают короткие волны синего спектра и пропускают более длинные красные лучи. Именно они и окрашивают лунную поверхность в ржаво-красный цвет.

Ранее это явление считали дурным знаком, однако сегодня оно вызывает интерес исключительно как красивый пример игры света и тени в космосе.

Кровавая луна возникает относительно редко, поскольку орбита Луны наклонена относительно Земли и спутник нечасто попадает точно в конус тени планеты. По словам астрономов, за десятилетие на одной территории можно наблюдать лишь 4-5 полных лунных затмений.

Астрономы рекомендуют воспользоваться случаем и понаблюдать за красочным явлением, для которого достаточно будет выйти на улицу, желательно с горячим напитком и теплым одеялом.

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