Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Мошенники начали звонить россиянам с целью записать их голоса для дипфейков

Мошенники начали звонить россиянам под видом проведения соцопросов с целью записать их голоса для создания дипфейков. О новой уловке киберпреступников в интервью РИА Новости предупредила замдиректора по продуктам VisionLabs Татьяна Дешкина.

По словам эксперта, злоумышленники стараются удержать человека на линии как можно дольше, чтобы получить запись голоса продолжительностью не менее 20 секунд с разной интонацией и без посторонних шумов. Дешкина отметила, что чем длиннее получается запись, тем качественнее получается подделка. В дальнейшем мошенники добавляют к записи эффекты плохой связи и фоновые шумы, чтобы придать ей естественность и обойти системы обнаружения дипфейков.

Особую опасность, по словам Дешкиной, представляют комбинированные схемы, когда поддельный голос сочетается с изображением или видеозаписью. Такие дипфейки могут использоваться для создания фальшивых профилей в мессенджерах и социальных сетях, что способно ввести в заблуждение даже тех пользователей, кто хорошо разбирается в технологиях.

Для того, чтобы не попасть на уловку мошенников, эксперт порекомендовала россиянам использовать определитель номера, а также не делиться личными данными во время звонка.