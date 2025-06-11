Россиянам раскрыли актуальную схему обмана

ВТБ: Мошенники обзванивают родителей и представляются школьными психологами

Специалисты ВТБ выявили актуальную схему мошенничества, при которой злоумышленники звонят родителям, представляясь школьными психологами или методистами с целью похитить их деньги. Об новой схеме обмана россиян рассказали в пресс-службе банка ВТБ.

Отмечается, что мошенники под предлогом якобы обязательного психологического тестирования или формирования характеристики для итоговой аттестации требуют срочно предоставить личные данные или пройти тестирование.

В ходе разговора мошенники запрашивают персональные данные ребенка, а также доступ к устройствам родителей через установку некого тестового приложения. В результате, преступники используют полученную информацию для восстановления доступа к личным кабинетам на государственных порталах и в банковских приложениях, а также для оформления кредитов на имя родителей.

Ранее россиян предупредили о новой уловке мошенников. По словам замдиректора по продуктам VisionLabs Татьяны Дешкиной, мошенники начали звонить россиянам под видом проведения соцопросов с целью записать их голоса для создания дипфейков.