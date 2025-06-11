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10:38, 11 июня 2025Интернет и СМИ

Слова Зеленского об ударе Российской армии по жилой инфраструктуре в Киеве опровергли

Данные Зеленского об ударе ВС РФ по жилым домам в Киеве не подтвердились
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале накануне утверждал, что Российская армия нанесла удар по случайным домам и гражданской инфраструктуре в Киеве. «Повреждены обычные дома, городская инфраструктура», — говорится в сообщении.

В российском Минобороны эти данные опровергают, сообщая, что удары в ночь на 10 июня были нанесены исключительно по военной инфраструктуре Украины — предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности в Киеве, пунктам управления и местам дислокации Вооруженных сил Украины, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего.

Telegram-канал «Осведомитель» уточнял, что атаке подвергся производственный цех в Киеве, расположенный за стеклянным бизнес-центром. «Прилетов было несколько, то есть, с учетом других видео, по производственным зданиям влетело примерно четыре-пять беспилотников, может больше», — указано в публикации. Уточняет, что на заводе «Артем», среди прочего, производят ракеты «воздух-воздух» и противотанковые управляемые ракеты.

О том, что жилой сектор фактически не пострадал и все удары пришлись на промзону, сообщал и глава Оболонской райадминистрации Киева Кирилл Фесик. «В результате ночной атаки имеем многочисленные повреждения и возгорания, преимущественно в промышленной зоне района», — проинформировал он.

Информация о том, что во время атаки ВС РФ по Украине повреждения получили случайные дома и гражданская инфраструктура, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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