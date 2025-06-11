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18:49, 11 июня 2025Россия

Сразу семь населенных пунктов попали под удар ВСУ в российском регионе

Гладков сообщил об ударах ВСУ по семи населенным пунктам Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили сразу по семи населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском округе в селе Маломихайловка FPV-дрон атаковал припаркованный грузовой автомобиль — посечен прицеп. Второй дрон сдетонировал о дорогу — повреждено остекление коммерческого объекта. В селе Белянка от удара беспилотника повреждены кабина и колеса "Газели". Кроме того, в частном доме и хозпостройке посечены фасады», — написал он.

В селе Козьмодемьяновка огонь, возникший от удара БПЛА, уничтожил «Газель». Еще в одном населенном пункте — селе Богун-Городок — дрон взорвался на территории сельхозпредприятия.

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Гладков отметил, что в селе Кукуевка FPV-дрон атаковал частный дом, а в селе Двулучное оказалась повреждена линия электропередачи. Линия ЛЭП также получила ущерб в селе Ржевка, добавил глава области.

В этот же день стало известно, что ВСУ ударили по предприятию в Шебекино Белгородской области, в результате чего шесть человек пострадали. По словам Гладкова, украинские войска атаковали предприятие с помощью FPV-дрона.

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