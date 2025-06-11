Сразу семь населенных пунктов попали под удар ВСУ в российском регионе

Гладков сообщил об ударах ВСУ по семи населенным пунктам Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили сразу по семи населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском округе в селе Маломихайловка FPV-дрон атаковал припаркованный грузовой автомобиль — посечен прицеп. Второй дрон сдетонировал о дорогу — повреждено остекление коммерческого объекта. В селе Белянка от удара беспилотника повреждены кабина и колеса "Газели". Кроме того, в частном доме и хозпостройке посечены фасады», — написал он.

В селе Козьмодемьяновка огонь, возникший от удара БПЛА, уничтожил «Газель». Еще в одном населенном пункте — селе Богун-Городок — дрон взорвался на территории сельхозпредприятия.

Гладков отметил, что в селе Кукуевка FPV-дрон атаковал частный дом, а в селе Двулучное оказалась повреждена линия электропередачи. Линия ЛЭП также получила ущерб в селе Ржевка, добавил глава области.

В этот же день стало известно, что ВСУ ударили по предприятию в Шебекино Белгородской области, в результате чего шесть человек пострадали. По словам Гладкова, украинские войска атаковали предприятие с помощью FPV-дрона.