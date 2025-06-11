Шесть человек пострадали при ударе дрона ВСУ по российскому предприятию

Гладков: Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по предприятию в Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по предприятию в Шебекино Белгородской области, в результате чего шесть человек пострадали. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Мужчина и две женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, еще три женщины — баротравмы. Всех пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ», — сообщил Гладков.

По его информации, ВСУ пытались ударить по предприятию с помощью FPV-дрона. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, добавил губернатор и сообщил, что в Шебекино также повреждены фасад и остекление в одном из зданий.

В среду, 11 июня, мирные жители пострадали из-за атаки ВСУ на Курскую область. Трое детей получили травму в поселке Марьино Рыльского района при атаке беспилотника.