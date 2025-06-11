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08:38, 11 июня 2025Россия

Трое детей попали под удар ВСУ в регионе России

Курский губернатор Хинштейн: Трое детей попали под удар ВСУ в Рыльском районе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Трое детей попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Марьино в Рыльском районе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«У 7-летней девочки минно-взрывная и зарытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица, ушиб правого колена. У 9-летнего мальчика травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног», — сообщил Хинштейн.

Он уточнил, что дети пострадали в результате атаки украинских беспилотников на приграничье. Их осмотрели врачи, после чего несовершеннолетние были доставлены в Курскую областную больницу. Угрозы для их жизни нет.

По словам Хинштейна, в Марьино повреждения также получило остекление Дома культуры и оказался разрушен спортивный зал. Помимо этого, повреждения получили три квартиры и остекление санатория «Марьино», также оказались выбиты окна в одном частном доме и начальной школе.

По данным Минобороны, за ночь 11 июня над Курской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотников. Всего ВСУ выпустили 30 дронов по пяти регионам России.

ЖЗЛ
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