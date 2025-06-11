Стало известно о развитии наступления российских войск в Днепропетровской области

ВС России развивают наступление к Новопавловке в Днепропетровской области

Вооруженные силы России развивают наступление в направлении Новопавловки в Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Кроме того, отмечается, что российские войска расширяют зону контроля и закрепляются вдоль границы региона с Донецкой народной республикой (ДНР). «Российские части вошли в Днепропетровскую область и закрепляются вдоль границы», — рассказал источник канала.

Он также отметил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юго-западе ДНР продолжает ухудшаться.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и развили наступление в Днепропетровской области. Как отметили в оборонном ведомстве, под Днепропетровском теперь действуют военнослужащие двух группировок войск — «Центр» и «Восток».