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13:47, 11 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о развитии наступления российских войск в Днепропетровской области

ВС России развивают наступление к Новопавловке в Днепропетровской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России развивают наступление в направлении Новопавловки в Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Кроме того, отмечается, что российские войска расширяют зону контроля и закрепляются вдоль границы региона с Донецкой народной республикой (ДНР). «Российские части вошли в Днепропетровскую область и закрепляются вдоль границы», — рассказал источник канала.

Он также отметил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юго-западе ДНР продолжает ухудшаться.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и развили наступление в Днепропетровской области. Как отметили в оборонном ведомстве, под Днепропетровском теперь действуют военнослужащие двух группировок войск — «Центр» и «Восток».

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