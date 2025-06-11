Участник СВО спас семью из горящего дома во время отпуска

Боец СВО из Дагестана вынес семью из огня в Петергофе

Боец СВО из Дагестана спас семью из горящего дома в Петергофе. Об этом сообщает «Mash Гор».

Расул Яхъяев из Хасавюртовского района Дагестана был в отпуске под Санкт-Петербургом. Ночью он заметил дым возле частного дома и быстро понял, что начался пожар. Пока хозяева спали, он вошел внутрь сквозь огонь, разбудил всех и вынес детей на улицу.

Яхъяев служит по контракту и скоро снова вернется на передовую.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области полицейский спас многодетную семью из горящего дома. Мужчина увидел дым и разбудил хозяев.