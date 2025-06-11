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17:19, 11 июня 2025Моя страна

Участник СВО спас семью из горящего дома во время отпуска

Боец СВО из Дагестана вынес семью из огня в Петергофе
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Боец СВО из Дагестана спас семью из горящего дома в Петергофе. Об этом сообщает «Mash Гор».

Расул Яхъяев из Хасавюртовского района Дагестана был в отпуске под Санкт-Петербургом. Ночью он заметил дым возле частного дома и быстро понял, что начался пожар. Пока хозяева спали, он вошел внутрь сквозь огонь, разбудил всех и вынес детей на улицу.

Яхъяев служит по контракту и скоро снова вернется на передовую.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области полицейский спас многодетную семью из горящего дома. Мужчина увидел дым и разбудил хозяев.

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