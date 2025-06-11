В Думе заявили о подготовке новых льгот для бойцов СВО при устройстве на госслужбу

Миронов заявил о подготовке льгот для бойцов СВО при устройстве на госслужбу

Бойцы специальной военной операции (СВО) могут получить новые льготы при устройстве на государственную службу. Для них следует выделить квоты в три процента среди общего числа сотрудников в органах власти. Об этом «Известиям» заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

Депутат Госдумы напомнил, что еще в июне 2023 года были предложены поправки о квотах на трудоустройство участников боевых действий на Украине в госорганах, госорганизациях, органах местного самоуправления.

«Тогда наш законопроект не был поддержан. Ввиду поручений президента будем вносить его вновь и настаивать на этой норме», — отметил Миронов.

Согласно данным Росстата на июнь 2021 года, в России насчитывалось 3,3 миллиона чиновников. Если отталкиваться от этой цифры и квоты в три процента, то в органы власти с учетом населения новых регионов могло бы попасть примерно 100 тысяч военных, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что сенатор Айрат Гибатдинов предложил ввести для ветеранов СВО льготы при регистрации индивидуального предпринимательства.