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12:37, 11 июня 2025Россия

В Госдуме связали рост заболеваемости корью и коклюшем с мигрантами

Куринный призвал не пускать в Россию мигрантов без вакцинации от кори и коклюша
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в России связан с увеличением числа непривитых людей. Об этом заявил зампред комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный. В беседе с «Газетой.ru» он призвал не пускать мигрантов в страну без соответствующей вакцинации.

Парламентарий также выразил уверенность, что необходимо делать прививки и соотечественникам.

«По своим гражданам нужна системная работа по убеждению. По иностранцам — можно просто запретить въезд в РФ без соответствующей вакцинации», — подчеркнул депутат Госдумы.

До этого сообщалось, что отказ от прививок спровоцировал распространение трех опасных заболеваний в России.

Согласно отчету Роспотребнадзора, в 2024 году в стране было зарегистрировано 22455 случаев заболевания корью, что в 1,72 раза выше показателя 2023-го. Уточняется, что 89,5 процента пациентов не прививались или не имели достоверной информации о прохождении вакцинации.

Среди заболевших краснухой прививки отказались делать 90,7 процента пациентов. Всего за 2024-й медики выявили 258 случаев заражения в 25 российских субъектах.

ЖЗЛ
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