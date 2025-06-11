В гумпомощи для бойцов СВО нашли криминал

В ЛНР задержаны наркодельцы, перевозившие наркотики под видом гумпомощи для СВО

В Луганской народной республике (ЛНР) задержаны трое мужчин, которые перевозили наркотики под видом гумпомощи для бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Фигуранты — ранее судимый петербуржец и двое его подельников из Волгоградской области. Один из них имеет несколько судимостей, а второй находится в федеральном розыске по статье о мошенничестве. В отношении всех них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

По данным правоохранителей, житель Петербурга занимался производством запрещенных веществ, а его подельники обустраивали лаборатории, доставляли ингредиенты и занимались непосредственно транспортировкой готового наркотика. Они перевозили запрещенный груз под видом гуманитарной помощи для бойцов СВО. Так, злоумышленники работали в двух нарколабораториях — в Стаханове и Первомайске. Силовики провели там обыски.

Полицейские обнаружили и изъяли коноплю, белый порошок, вещество растительного происхождения, весы, материалы для фасовки, прекурсоры, запрещенные вещества, гранаты, залпы, пистолет Макарова и патроны, а также более пяти килограммов солей, стеклянные колбы, защитную одежду и спецсредства. Кроме того, силовики нашли гаджеты, в которых были переписки, подтверждающие причастность фигурантов к реализации наркотиков в Луганской, Донецкой народных республиках, в Крыму и Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали двух мужчин за изнасилование несовершеннолетних подруг, накачанных наркотиками.