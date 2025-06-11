В Минобороны сообщили об ударах по цехам производства беспилотников ВСУ

Минобороны: Российские военные нанесли удары по цехам производства дронов ВСУ

Российские военные нанесли удары по цехам производства беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местам их хранения. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, удары также были нанесены по пункту управления разведкой и наведения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, дронов, а также артиллерии и ракет.