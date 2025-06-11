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12:27, 11 июня 2025Россия

В Минобороны сообщили об ударах по цехам производства беспилотников ВСУ

Минобороны: Российские военные нанесли удары по цехам производства дронов ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Российские военные нанесли удары по цехам производства беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местам их хранения. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, удары также были нанесены по пункту управления разведкой и наведения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, дронов, а также артиллерии и ракет.

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