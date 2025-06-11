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21:14, 11 июня 2025Из жизни

В известном на весь мир деле о пропавшей 18 лет назад девочке появились зацепки

В деле пропавшей в 2007 году британской девочки Мэдлин Макканн появились зацепки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Joao Matos / AP

Полицейские, расследующие пропажу британской девочки Мэдлин Макканн, нашли останки, которые могут быть связаны с ее делом. Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

Трехлетняя Макканн исчезла в 2007 году в курортном городе Прайя-да-Луш, Португалия. С тех пор ее дело стало известно на весь мир. Главным подозреваемым в ее похищении считается 48-летний немец Кристиан Брюкнер. Сейчас он отбывает срок в Германии за изнасилование 72-летней женщины, которое совершил в том же Прайя-да-Луш в 2005 году. Подозрения пали на мужчину, после того как он намекнул другому заключенному, что знает что-то о местонахождении девочки.

Немецкие полицейские прибыли в Португалию и внимательно изучили район, в котором жил Брюкнер во время исчезновения Макканн. Они обыскали соседние здания, разобрали старые обломки, заглянули в канализационные люки, пока не наткнулись на куски одежды и кости. Пока неизвестно, кому они принадлежат. Это первые за долгое время зацепки, которые появились в деле британки, пропавшей 18 лет назад.

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Полиция ожидает результатов экспертизы. Глава португальской уголовной полиции Луиш Невеш назвал возобновленные поиски очень сложными. «Это похоже на пресловутый поиск иголки в стоге сена», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в США дело пропавшего 50 лет назад студента разморозили благодаря случайной находке. Двое охотников наткнулись на фрагменты его черепа в горах возле Университета Юты.

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