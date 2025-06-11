Вернувшийся с СВО россиянин вызволил семью из горящего дома

Вернувшийся с СВО боец из Дагестана вызволил семью из горящего дома в Петергофе

Вернувшийся со специальной военной операции (СВО) на Украине боец из Дагестана вызволил семью из горящего дома в Петергофе, где проводил отпуск. Об этом рассказал глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Пожар, случайным свидетелем которого стал российский военнослужащий, произошел в ночь на 1 июня, но известно о нем стало только сейчас.

Как рассказал Меликов, когда произошло возгорание, хозяева дома спали. Увидев пожар и решив, что в здании могут находиться люди, участник СВО зашел в горящий дом, разбудил людей и вывел их из огня.

После окончания отпуска россиянин снова вернется на передовую.

Ранее сообщалось о пожаре в доме другого участника СВО в Красноярске. В жилище находились двое его детей, спасти их не удалось.