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16:24, 11 июня 2025Россия

Вернувшийся с СВО россиянин вызволил семью из горящего дома

Вернувшийся с СВО боец из Дагестана вызволил семью из горящего дома в Петергофе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вернувшийся со специальной военной операции (СВО) на Украине боец из Дагестана вызволил семью из горящего дома в Петергофе, где проводил отпуск. Об этом рассказал глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Пожар, случайным свидетелем которого стал российский военнослужащий, произошел в ночь на 1 июня, но известно о нем стало только сейчас.

Как рассказал Меликов, когда произошло возгорание, хозяева дома спали. Увидев пожар и решив, что в здании могут находиться люди, участник СВО зашел в горящий дом, разбудил людей и вывел их из огня.

После окончания отпуска россиянин снова вернется на передовую.

Ранее сообщалось о пожаре в доме другого участника СВО в Красноярске. В жилище находились двое его детей, спасти их не удалось.

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