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15:06, 11 июня 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о нежелании командиров ВСУ собирать тела с поля боя

Коц: Командиры ВСУ игнорируют гуманитарные паузы и отказываются от сбора тел
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) систематически игнорируют предложения о гуманитарных паузах и отказываются от обмена телами. О нежелании украинских офицеров собирать тела с поля боя рассказал в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

Военкор привел в пример историю с посещением российских позиций в селе Сулиговка Харьковской области. После занятия населенного пункта бойцы Вооруженных сил России обнаружили около 40 тел украинских военных и предложили командирам ВСУ организовать гуманитарный обмен.

«Наши командиры выходили по связи на противника, предлагали гуманитарную паузу и транспортировку погибших на ту сторону. В ответ — мат и минометный огонь», — рассказал журналист.

11 июня Россия и Украина начали передачу тел погибших солдат. Стороны произвели обмен телами в формате 1212 на 27.

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