ВС России приблизились к Северску

Марочко: Расстояние от позиций ВС России до Северска составляет четыре километра

Российские военные продвигаются на северском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«В ходе активных боевых действий наши передовые подразделения улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Верхнекаменское в ДНР. Северо-западнее от Верхнекаменского есть небольшое продвижение вдоль железной дороги», — рассказал Марочко.

По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, расстояние от позиций Вооруженных сил (ВС) России до окраин Северска составляет около четырех километров.

Марочко также сообщил о взятии ВС РФ под огневой контроль части границы ДНР. Она расположена в районе населенного пункта Редкодуб.