Марочко сообщил о взятии ВС РФ под огневой контроль части границы ДНР

Марочко: ВС России взяли под контроль участок административной границы в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль участок административной границы в районе населенного пункта Редкодуб в Донецкой народной республике (ДНР) и отодвинули украинские войска. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники и разведданные.

«В ходе освободительных действий и продвижения наших войск севернее Редкодуба в ДНР под огневой контроль взят участок границы РФ протяженностью 1,3 километра», — сообщил собеседник агентства.

Марочко добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены оттянуть часть своих средств в район населенного пункта Глущенково Харьковской области.

Ранее Марочко сообщил, что ВС России уничтожили узел связи украинских бойцов у Липцов в Харьковской области. Уточняется, что ВСУ потеряли несколько позиций после этого.