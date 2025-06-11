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08:13, 11 июня 2025Бывший СССР

Марочко сообщил о взятии ВС РФ под огневой контроль части границы ДНР

Марочко: ВС России взяли под контроль участок административной границы в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль участок административной границы в районе населенного пункта Редкодуб в Донецкой народной республике (ДНР) и отодвинули украинские войска. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники и разведданные.

«В ходе освободительных действий и продвижения наших войск севернее Редкодуба в ДНР под огневой контроль взят участок границы РФ протяженностью 1,3 километра», — сообщил собеседник агентства.

Марочко добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены оттянуть часть своих средств в район населенного пункта Глущенково Харьковской области.

Ранее Марочко сообщил, что ВС России уничтожили узел связи украинских бойцов у Липцов в Харьковской области. Уточняется, что ВСУ потеряли несколько позиций после этого.

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