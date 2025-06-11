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19:32, 11 июня 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о намерении России «захватить» Одессу

Зеленский: Россия собирается захватить Одессу и выйти к границе с Румынией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, якобы Россия собирается захватить Одессу и выйти к границе с Румынией и Молдавией. Такое заявление он сделал в ходе саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», трансляция которого доступна на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«Российские военные планы указывают на этот регион — Одесса — и потом до границы с Молдовой и Румынией», — сказал он.

Зеленский в очередной раз призвал предоставить Украине защиту и долгосрочные гарантии безопасности.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что по Одессе был нанесен массированный удар беспилотниками. Он отметил, что в результате атаки повреждены оказались объекты инфраструктуры.

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