Зеленский заявил о намерении России «захватить» Одессу

Зеленский: Россия собирается захватить Одессу и выйти к границе с Румынией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, якобы Россия собирается захватить Одессу и выйти к границе с Румынией и Молдавией. Такое заявление он сделал в ходе саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», трансляция которого доступна на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«Российские военные планы указывают на этот регион — Одесса — и потом до границы с Молдовой и Румынией», — сказал он.

Зеленский в очередной раз призвал предоставить Украине защиту и долгосрочные гарантии безопасности.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что по Одессе был нанесен массированный удар беспилотниками. Он отметил, что в результате атаки повреждены оказались объекты инфраструктуры.