Депутат Рады Дубинский назвал позором нежелание Зеленского эвакуировать города

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно не проводил эвакуацию жителей городов. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Человек, считающий себя лидером государства, абсолютно спокойно говорит, что власть не эвакуировала людей, чтобы город было сложнее захватить...», — отметил он. Парламентарий подчеркнул, что это позор человеческому виду.

Кроме того, Дубинский уточнил, что Зеленский не задумывается о жизнях людей.

Ранее депутат заявил, что, несмотря на бесконечные заявления о затягивании конфликта со стороны России, именно украинский лидер делает все возможное, чтобы затянуть мирный процесс.