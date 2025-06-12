Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:46, 12 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскрыл жуткую тактику Зеленского

Депутат Рады Дубинский назвал позором нежелание Зеленского эвакуировать города
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно не проводил эвакуацию жителей городов. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Человек, считающий себя лидером государства, абсолютно спокойно говорит, что власть не эвакуировала людей, чтобы город было сложнее захватить...», — отметил он. Парламентарий подчеркнул, что это позор человеческому виду.

Кроме того, Дубинский уточнил, что Зеленский не задумывается о жизнях людей.

Ранее депутат заявил, что, несмотря на бесконечные заявления о затягивании конфликта со стороны России, именно украинский лидер делает все возможное, чтобы затянуть мирный процесс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США предрекли нападение Израиля на Иран через несколько дней

    Российский посол рассказал о своей встрече с Трампом

    Депутат Рады раскрыл жуткую тактику Зеленского

    Ограничения на полеты ввели в двух столичных аэропортах

    Пленный боец ВСУ раскрыл причину вступления в ряды армии

    В российском регионе объявлена угроза атаки БПЛА

    В США призвали Трампа обсуждать кризис на Украине напрямую с Путиным

    Россиян предупредили о мошенничестве в преддверии Дня России

    Путин заявил о необходимости нарастить возможности сухопутных войск

    В аэропорту российского города ввели временные ограничения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости