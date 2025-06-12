Хинштейн рассказал о «варварских» атаках ВСУ в ночь на День России

Хинштейн: ВСУ атаковали Курскую область в ночь на День России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область в ночь на День России. Об этом сообщил врио главы приграничного региона Александр Хинштейн в Telegram.

Очерендная атака, которую руководитель региона назвал варварской, пришлась на поселок Коренево. Так под ударом оказалось предприятие по производству растительного масла — сгорел цех с готовой продукцией.

Кроме того, в результате атаки были повреждены пять частных домой. Пострадавших и жертв нет.

Ранее 12 июня об атаке ВСУ сообщил глава еще одного региона — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадали три человека, двоих из них госпитализировали.