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13:54, 12 июня 2025Россия

Хинштейн рассказал о «варварских» атаках ВСУ в ночь на День России

Хинштейн: ВСУ атаковали Курскую область в ночь на День России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область в ночь на День России. Об этом сообщил врио главы приграничного региона Александр Хинштейн в Telegram.

Очерендная атака, которую руководитель региона назвал варварской, пришлась на поселок Коренево. Так под ударом оказалось предприятие по производству растительного масла — сгорел цех с готовой продукцией.

Кроме того, в результате атаки были повреждены пять частных домой. Пострадавших и жертв нет.

Ранее 12 июня об атаке ВСУ сообщил глава еще одного региона — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадали три человека, двоих из них госпитализировали.

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