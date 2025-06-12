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07:24, 12 июня 2025Путешествия

Летевшие в Москву рейсы приземлились в других аэропортах

3 самолета, летевших в Шереметьево и Внуково, приземлились в других аэропортах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Три самолета, летевшие в столичные аэропорты Шереметьево и Внуково, приземлились в других воздушных гаванях. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на справочные службы.

«Рейс из Даламана (город в Турции, — прим. «Ленты.ру») был перенаправлен в аэропорт Пулково города Санкт-Петербурга», — рассказали во Внуково.

В свою очередь, следовавшие в Шереметьево рейсы из Белграда и Антальи приземлились в Пулково и Домодедово соответственно.

В ночь на 12 июня официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на полеты во Внуково и Шереметьево. Он отметил, что эта мера была принята для обеспечения безопасности воздушных судов.

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