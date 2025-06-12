Летевшие в Москву рейсы приземлились в других аэропортах

3 самолета, летевших в Шереметьево и Внуково, приземлились в других аэропортах

Три самолета, летевшие в столичные аэропорты Шереметьево и Внуково, приземлились в других воздушных гаванях. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на справочные службы.

«Рейс из Даламана (город в Турции, — прим. «Ленты.ру») был перенаправлен в аэропорт Пулково города Санкт-Петербурга», — рассказали во Внуково.

В свою очередь, следовавшие в Шереметьево рейсы из Белграда и Антальи приземлились в Пулково и Домодедово соответственно.

В ночь на 12 июня официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на полеты во Внуково и Шереметьево. Он отметил, что эта мера была принята для обеспечения безопасности воздушных судов.